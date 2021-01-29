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منوعات

وفاة بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:37 ص
نوبل فى الكيمياء
نوبل فى الكيمياء
وكالات
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توفي العالم الهولندي بول كروتزن، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995 عن أبحاثه حول استنفاد طبقة الأوزون بواسطة مركبات كلوروفلوروكربون، عن عمر يناهز 87 عاما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وأفادت إذاعة "نيديرلاندز أومروب ستيكتينج" الهولندية، نقلا عن معهد ماكس بلانك للكيمياء في مدينة ماينز بغربي ألمانيا، حيث عمل كروتزن، أنه توفي في ألمانيا وفي حضور عائلته.

وحصل كروتزن على جائزة نوبل في الكيمياء مشاركة مع كل من الباحث الأمريكي فرانك شيروود رولاند والباحث المكسيكي ماريو مولينا.

وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، درس تأثير أكاسيد النيتروجين على طبقة الأوزون - وتوقع جنبا إلى جنب مع مولينا ورولاند أن هذه الطبقة ستتآكل بشكل كبير بواسطة مركبات الكلوروفلوروكربون التي طورها الإنسان.

ثم بعد ذلك تم حظر استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون في الثلاجات ومكيفات الهواء.

وشغل كروتزون خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2000 منصب مدير قسم كيمياء الغلاف الجوي في معهد ماكس بلانك للكيمياء في ماينز.

وأشاد مارتن ستراتمان، رئيس معهد ماكس بلانك، بكروتزن قائلا: "كان أول من أظهر كيف تلحق الأنشطة البشرية الضرر بطبقة الأوزون.

كانت هذه المعرفة حول أسباب استنفاد الأوزون هي الأساس للحظر العالمي على المواد المسببة لاستنفاد الأوزون، وهو مثال فريد حتى الآن على الكيفية التي يمكن بها للبحوث الأساسية الحائزة على جائزة نوبل أن تقود مباشرة إلى قرار سياسي عالمي.

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