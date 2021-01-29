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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوستن يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع الأمريكى بمنطقة الساحل

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:35 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
وكالات
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أجرى وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن محادثات مع وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي بشأن الوضع في منطقة الساحل، لكنّه لم يُقدّم أيّ التزام أمريكي ازاء عمليّة مكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، بحسب ما قال المتحدّث باسمه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"وأوضح جون كيربي، أنّ أوستن ناقش مع بارلي "الأمن والاستقرار في إفريقيا، وضرورة اليقظة الدائمة في مواجهة الإرهاب وجائحة" كوفيد-19.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنّ "الوزير لم يُقدّم أيّ التزام لكنّه أعرب بوضوح عن امتنانه للعمل الذي تؤدّيه فرنسا لناحية مكافحة الإرهاب".

كما تطرّق الوزيران خلال محادثاتهما إلى الوضع في العراق وأفغانستان، وفي الشرق الأوسط عموما، وفق المتحدّث.

وأشار المتحدّث إلى أنّ أوستن يريد بعد أسبوع فقط على تولّيه منصب، أن يدرس الوضعيّة العسكريّة للولايات المتحدة في العالم "قبل اتّخاذ قرارات محدّدة".

في منطقة الساحل، توفّر واشنطن لعمليّة برخان قدرات استخباريّة ومراقبة مهمّة، ولا سيّما بفضل طائراتها بدون طيّار، فضلا عن مساعدتها في عمليات النقل اللوجستي وتزويد الطائرات بالوقود جوّا.

وفي أوائل العام 2020، حذرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها في إفريقيا، ما أثار خشية فرنسا من تقليص المساعدات الأمريكية لبرخان.

وتأمل فرنسا كذلك في الحصول على تأكيدات من الإدارة الأمريكية الجديدة في شأن مستقبل التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا، الذي تقوده واشنطن ويشارك فيه 900 جندي فرنسي.

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