إدارة بايدن تعين مساعد أوباما السابق روبرت مالى مبعوثا خاصًا بإيران

صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن عينت روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، مبعوثا خاصا بالشأن الإيراني.وأكدت تصريحات المسؤول تقريرا نشرته رويترز كان مالي عضوا رئيسيا في فريق أوباما الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية. وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 رغم المعارضة القوية من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين.