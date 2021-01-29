انخفاض الناتج الصناعى اليابانى واستقرار معدل البطالة فى ديسمبر

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 1.6 % في ديسمبر عن الشهر السابق وسط تفشي جائحة كوفيد 19-، في حين لم يتغير معدل البطالة واستقر عند 2.9%.وتأتي هذه القراءة متماشية تقريبا مع نسبة انخفاض قدرها 1.5% توقعها استطلاع لصحيفة نيكي بيزنس ديلي، وفي أعقاب انخفاض بنسبة 0.5 % في نوفمبر.ويتوقع المصنعون أن ينتعش الإنتاج الصناعي سريعا بنسبة 8.9 % خلال يناير ثم ينخفض بنسبة 0.3 % في فبراير، وفقًا لاستطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية هبط بنسبة 1.6 % خلال ديسمبر عن الشهر السابق إلى 3ر92 نقطة مقابل أساس عام 2015 البالغ 100نقطة، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 1.1 % ليصل إلى 95.3 نقطة.وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في الوقت نفسه، إن عددلاالعاملين انخفض بنسبة 0.1% عن العام السابق إلى 66.7مليون.وفقدت حوالي 860 الف وظيفة مؤقتة وبدوام جزئي خلال ديسمبرمقارنة بالعام السابق حيث تحملت هذه الشريحة من العمال العبء الأكبر من تداعيات الوباء.وقالت الوزارة إن العمال المؤقتين والذين يتقاضون رواتب منخفضة في معظم الحالات، شكلوا 37.2% من القوة العاملة في البلاد خلال ديسمبر، مشيرة إلى أن الكثير منهم من النساء والشباب.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دفعت موجة ثالثة شديدة من فيروس كورونا الحكومة إلى فرض حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو و10 محافظات أخرى.