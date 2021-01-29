فريق ترامب يخطط لمساعدة الجمهوريين فى الانتخابات المقبلة

قال فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتزم البقاء مع الحزب الجمهوري، كما عقد اجتماعا جيدا ووديا مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" خلال الاجتماع الذي عقد في فلوريدا، بحسب فريق ترامب، ناقش الجانبان هدف استعادة الأغلبية في المجلس للجمهوريين في انتخابات الكونجرس عام 2022.وفي الوقت الحالي، يستحوذ الديموقراطيون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ - لكن بفارق ضئيل جدا.وتعهد ترامب لمكارثي بالمساعدة في استعادة الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب.وعقب اقتحام الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيدي ترامب المتعصبين في أوائل يناير الجاري، انفصل العديد من الجمهوريين - بمن فيهم ىالمؤثرون- علنا عن ترامب.وبحسب ما ورد فإن الاجتماع عقد مع مكارثي في منتجع ترامب مار-إيه- لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.