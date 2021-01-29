الإصابات الجديدة بكورونا فى الصين تنخفض لأقل مستوى منذ 3 أسابيع

سجلت الصين أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة بكورونا منذ ثلاثة أسابيع، حسبما أظهرت البيانات الرسمية اليوم الجمعة بعدما فرضت السلطات في أكثر المناطق تضررا قيودا قوية لاحتواء المرض.وقالت اللجنة الوطنية للصحة، في بيان، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة انخفض إلى 52 يوم الخميس انخفاضا من 82 في اليوم السابق.وهذه أقل زيادة يومية منذ تسجيل 33 حالة في الثامن من يناير، قالت اللجنة في بيان إن هناك 36 حالة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما الحالات الست عشرة الأخرى لمسافرين قدموا من الخارج.أما حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تدرجها الصين ضمن الإصابات المؤكدة، فقد ارتفعت إلى 42 حالة من 28 في اليوم السابق.ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89378 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.