مياة مطروح تدفع بسيارات ومعدات لرفع مياة الأمطار من الشوارع والميادين

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، سيارات الكسح ومعدات رفع المياه لرفع تراكمات مياه الأمطار بالطرق والشوارع الرئيسية وكورنيش المدينة بعدما شهدت مدينة مرسي مطروح سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين.وجهزت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح 40 سيارة كسح ومعدة و40 طرمبة مختلفة الأقطار لرفع مياه الأمطار حيث تم وضع خطة متكاملة لرفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور والمارة.