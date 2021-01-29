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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

اختيار أربعة رجال للسفر السياحى إلى محطة الفضاء الدولية

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:27 ص
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
وكالات
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قالت شركة "أكسيوم سبيس" الكندية إنها اختارت أربعة رجال من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل للسفر السياحي إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من العام المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال أكسيوم سبيس "تم تجميع أول طاقم خاص لمحطة الفضاء الدولية في تاريخ البشرية".

ويتألف الطاقم من رجل الأعمال الأمريكي لاري كونور ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي إيتان ستيب والمستثمر الكندي مارك باثي.

وسيكون رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز أليجريا قائدا للبعثة ويتم تنظيم المهمة، التي من المتوقع أن تغادر العام المقبل على أقرب تقدير، من قبل شركة أكسيوم سبيس مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا وشركة الفضاء التجارية سبيس إكس.

وذهب سائحون إلى محطة الفضاء الدولية عدة مرات، وستشهد مهمة أكسيوم للفضاء التي يطلق عليها اسم "أكس 1-" زيارة أول طاقم خاص بالكامل إلى المحطة.

وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ تكلفة تذكرة الفرد في الرحلة حوالي 55 مليون دولار.

وبمقتضى الخطط الحالية سينطلق الرجال الأربعة إلى محطة الفضاء الدولية في موعد ليس قبل يناير 2022 على متن كبسولة "سبيس إكس كرو دراجون" لقضاء ثمانية أيام بالمحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.

وسيشارك الرجال الأربعة في مشاريع بحثية وخيرية أثناء إقامتهم.

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