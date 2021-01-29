سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح فى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.ووجّه محافظ مطروح رؤساء مراكز ومدن المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية وقطاع الكهرباء وإدارة المرور، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومجموعة التدخل السريع بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى.كما وجه بمراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية واتخاذ إجراءات الحذر ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر، ومطابق وشبكات الصرف الصحي والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.وأكد محافظ مطروح مراجعة خطة انتشار المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.