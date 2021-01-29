وفاة الممثلة الأمريكية سيسلى تايسون عن 96 عامًا

قالت مجلة فارايتي، إن الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون توفيت عن عمر 96 عامًا.وامتدت مسيرة «تايسون» 60 عامًا، اشتهرت خلالها بتجسيد شخصية المرأة السوداء القوية التي تصارع مصاعب الحياة، وحازت على جائزة إيمي وجائزة توني، حسبما أفاد موقع «ديلي ميل».وكانت أشهر الأدوار التي أدتها «تايسون» أدوارها في أعمال تاريخية، مثل فيلم «ساوندر» من إنتاج عام 1972، والذي لعبت فيه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا.