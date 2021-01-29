حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 29 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 29 يناير، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش يومًا رائعًا تعرف فيه ملذات كثيرة.عاطفيًا: قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائرًا بعد يوم من الحرمان والإحباط، فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة.صحيًا: حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة وخصوصًا صباحًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.