فيتنام تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت فيتنام عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا مع انتشار المرض في العاصمة هانوي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة بما في ذلك حالة في هانوي وثماني حالات في مقاطعات هايفونج وهاي دوونج وكوانج نينه وباك نينه، ترفع إجمالي عدد الحالات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1651.وأضافت أن السلطات الصحية سجلت 35 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة في البلاد.