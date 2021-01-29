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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاح نوفافاكس فعال بنسبة 89 % ضد كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أثبتت التجارب السريرية للقاح التجريبي الذي أنتجته شركة "نوفافاكس" فعاليتها بنسبة 89 % في الحماية من فيروس كورونا، لكنه أقل فعالية في منع النوع الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت شركة نوفافاكس، وهي شركة أمريكية لتطوير اللقاحات، إن تجربة المرحلة الثالثة التي ضمت أكثر من 15 ألف شخص في بريطانيا، أثبتت فعاليتها بنسبة 89 % في منع كل من كوفيد-19 والسلالة سريعة الانتشار التي نشأت في بريطانيا.

لكن تجربة أخرى من المرحلة "2 ب" أجريت على أكثر من 4400 شخص في جنوب إفريقيا أثبتت أنها فعالة بنسبة تقل قليلًا عن 50 % في الوقاية من كوفيد -19.

في التجربة التي أجريت بجنوب أفريقيا فإن أكثر من 90 % من حالات كوفيد-19 التي تم تحليلها بالفعل ترجع إلى سلالة جنوب أفريقيا، مما أثار قلق العلماء بشأن انتشاره.

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة من سلالة جنوب أفريقيا.

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