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لايف ستايل

خدعوك فقالوا لك: «بسلامته.. أنه بسلامته راجل»

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:50 ص
جريدة الدستور
بيريهان الفحام
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كثيرًا ماكنت أسمع عن حكايات مختلفة تتعلق بالرجال، وقصص مختلفة عن خداعهم لبعض الفتيات تحت مسمى الحب، وأيضًا أرى كثيرًا من الرجال وعفوا على كلمة رجال يقومون بخيانة زوجاتهم دون أي سبب سوى أنها غريزة عند الرجل لن تتغير ، فالرجال يعجبهم إحساس شهريار الذي يرضى غرورهم.

منذ عدة أشهر قالت لي صديقتي المقربة إنها تعرفت على شخص به جميع المواصفات التي تبحث عنها، ويوم بعد الأخر أصبحت تحبه، رغم وجود كثير من الفوارق الاجتماعية بينهما، لكنها كانت تبحث فيه عن ذلك الرجل الذي كانت رسمته في أحلامها.

كانت صديقتي قد مرت بصدمة كبيرة وهى فقدان حبيبها الأول بعد مرور خمس سنوات من حبهما، وبعد سنوات بدأت تبحث عن رجل يملأ الفراغ الذب تركته قصة حبها الأولى في حياتها.

ظهر هذا الشاب في حياتها بالصدفة، كان يقوم بإجراء مقابلة في نفس المكان الذي تعمل فيه، وقامت بالفعل في تعيينه، أعجبت به، وظلا معا ثلاث سنوات أوهمها خلاله أنه متزوج لكن منفصل كلية عن زوجته.

ساعدت صديقتي حبيبها الجديد كثيرا، لكن فجأة عرفت بعلاقته بفتاة أخرى تعمل خارج مصر، وتعودت أن تزور مصر كل فترة لعدة أيام، كان يوهمها أنها الوحيدة في حياته ولا توجد غيرها وأنه لم يشعر بما يشعر به معها مع أي فتاة أخرى.

خلال فترة وجودها في مصر، كان يتجاهل صديقتي تماما، ويبقى مع ضحيته التي سوف تغادر بعد عدة أيام، التي كان يكذب عليها بأن كل ما يفعله هو عمله فقط، وبعد أن غادرت وعادت إلى عملها، كان يرجع الى صديقتي، كان يكذب عليهما طول الوقت، وكان يراهن أنه لن ينكشف أبدًا.

كان الدنجوان يلعب بمشاعر صديقتي والفتاة التي تعمل خارج مصر، وكانت المفاجأة التي اكتشفتها صديقتي بالصدفة أنه لا يزال يعيش مع زوجته ولم ينفصل عنها كما أخبرها من قبل.

لم يكن الشاب المخادع يعرف أن خطته فى إيهام الثلاثة ستفشل، أو أن تصل واحدة منهم إلى الأخرى وهو ما حدث، فكشف الله ستره، وفضح أمره.

ما حدث بعد ذلك أن صديقتي وصديقة المأسوف على شبابه أصبحتا صديقتين، بعد إن قررتا طرده تمامًا من حياتهمل، وذلك بعد فضحه عند زوجته التي لم تكن تعرف ما يفعله.

هل يمكن أن نعتبر هذا الشاب رجلا؟ أعتقد أن الإجابة لا وألف لا.

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