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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكوك حول فعالية لقاح أسترازينيكا ضد كورونا لكبار السن

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:31 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح بعدم تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بلقاح أسترازينيكا، ما أثار خشية في خضم زيادة تفشي كوفيد-19 في أوروبا ورصد الولايات المتحدة أول إصابات على أراضيها بنسخة الفيروس المتحورة الجنوب إفريقية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خرج فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية، من الحجر الصحي في ووهان في الصين لبدء تحقيق ميداني حول منشأ كوفيد-19، في وقت طالبت واشنطن بتحقيق "واضح ومعمق" حول مصادر المرض الذي يواصل تفشيه في العالم.

وطالبت الولايات المتحدة بإنجاز تحقيق "واضح ومعمق"، فيما دانت الصين ذلك باعتباره "تدخلا سياسيا".

وتتزايد حصيلة الوباء يوميا، مع عدد وفيات عالمي قياسي جديد سُجِّل الأربعاء وبلغ أكثر من 18 ألفًا.

في المجمل، تسبب الوباء بوفاة ما لا يقلّ عن2.17 مليون شخص، وأصاب أكثر من 100.8 مليون شخص منذ أواخرديسمبر 2019، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تكفّ النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس عن الانتشار: فالنسخة البريطانية أصبحت منتشرة في 70 دولية فيما رصدت النسخة الجنوب إفريقية في 31 دولة.

تُعلّق الآمال على اللقاحات، لكن توجد تساؤلات حول فعاليتها ضد نسخ كوفيد-19 المتحورة. ويشتبه العلماء في أن النسخ البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية اكثر عدوى.

وأكد مخبرا فايزر وبايونتيك الخميس أن لقاحهما يحافظ على فعاليته ضد النسختين البريطانية والجنوب إفريقية.

من ناحيتها، أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها فعال ضد النسخة البريطانية، لكنه أقل فعالية ضد النسخة الجنوب إفريقية.

أمّا لقاح أسترازينيكا، فقد صدرت توصية من الخبراء الألمان بشأنه قبيل إعلان وكالة الأدوية الأوروبية قرارها الجمعة حول ترخيص استعماله في الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة الألمانية للتلقيح، في وثيقة اطلعت عليها فرانس برس، إنه نظرا إلى عدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن "يوصى حاليا باستعمال لقاح استرازينيكا كوفيد-19 فقط للأشخاص الذي تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما".

وأضافت اللجنة أن "المعطيات المتوفرة حاليا غير كافية لتقييم فعالية اللقاح لمن يتجاوز سنهم 65 عاما".

ورد أسترازينيكا على لسان المتحدث باسمه الذي أكد أن "أحدث التحاليل يؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عاما".

وينتظر وصول لقاح أسترازينيكا إلى الاتحاد الأوروبي لتسريع حملات التلقيح عبر ضخ ملايين الجرعات الإضافية لجرعات لقاحي فايرز-بايونتيك وموديرنا المستعملين في القارة.

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