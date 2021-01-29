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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بيع لوحة لبوتيشيلى بمبلغ 80 مليون دولار فى مزاد عبر الإنترنت

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:18 ص
بوتيشيلى
بوتيشيلى
وكالات
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بيعت لوحة لفنان عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتيشيلي مقابل 80 مليون دولار في مزاد على الإنترنت، حسبما أكدت دار سوثبيز للمزادات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يعتبر السعر - الذي بلغ إجماليه 92.2مليون دولار بعد تضمين الرسوم - رقما قياسيا لبيع عمل نفذه بوتشيلي (1510-1445) في مزاد علني.

ولم تذكر دار سوثبيز اسم المشتري. وقالت دار المزادات إن اللوحة، التي تصور شابا مجهول الأصول، تعتبر من أهم لوحات عصر النهضة التي تزال في أيدي ملكية خاصة.

وتم رسم اللوحة التي تصور "شابا يحمل درعًا" في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الخامس عشر واشتراها أرستقراطي بريطاني في القرن الثامن عشر.

وبعد وقوعها في حوزة ملكية خاصة، بيعت بالمزاد العلني لآخر مالك لها مجهول الهوية بحوالي مليون دولار.

وتم إعارة اللوحة إلى العديد من المتاحف حول العالم على مدار الخمسين عامًا الماضية.

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