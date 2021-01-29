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تكنولوجيا

أجهزة الأمن الروسية تختبر مسدسا رياضيا جديدا

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:36 ص
الأمن الروسي
الأمن الروسي
وكالات
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سلم معهد "تسني توتش ماش" الروسي للأجهزة الدقيقة، مسدس "أسبيد" الرياضي الأوتوماتيكي لأجهزة الأمن وأندية الرماية الرياضية لاختباره، وسيتم تسجيل ملاحظات عليه ستأخذ بالحسبان فيما بعد عند إدخال تعديلات في تصميمه.

جاء ذلك على موقع مؤسسة "روستيخ" الحكومية، الذي قال إن مسدس "أسبيد" الرياضي قد تلقى ترخيصا باستخدامه من الجهات المختصة.

وقالت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" إنه تم إعداد 3 نماذج من المسدس وهي المسدس الكلاسيكي، والخفيف، والصناعي.

ويختلف النموذج الأول عن النموذجين الآخرين بسعة مخزنه لـ22 طلقة، خلافا لـ18 طلقة لدى النموذجين الخفيف والصناعي.

وليس في النموذج الكلاسيكي مفتاح أمان خارجي. وذلك لتجنب رماية غير مرغوب فيها، أما النموذج الصناعي فيزود بلوحة "بيكاتيني"، ويتراوح وزن المسدس، حسب نماذجه، بين 780 و110 غرامات. وبلغ طول كل نموذج 205 مليمترات.

وتضمن المواد المستخدمة في المسدس الرماية الفعالية عند درجات الحرارة من 30 درجة مئوية تحت الصفر، إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر، ويمكن أن يتحمل مسدس "أسبيد" الرياضي إطلاق 25 ألف طلقة.

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