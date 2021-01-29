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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد 6 أيام من تعيينه.. جوتيريش يوقف مبعوثا أمميا جديدا عن العمل

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:35 ص
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه أوقف مبعوثه الجديد في مجال التكنولوجيا عن العمل على خلفية تحقيق في اتهامات بالتحرش.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يأتي ذلك بعد 6 أيام فقط من إعلان غوتيريش تعيين فابريزيو هوشيلد دروموند مبعوثا له في مجال التكنولوجيا.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك: "هناك ادعاءات يتم التحقيق فيها وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، مضيفا أن هوشيلد قد تم منحه إجازة إدارية "كإجراء احترازي".

وصرح جوتيريش بأنه علم بهذه الادعاءات قبل يومين فقط ولم يعرف بعد "بالضبط ما هي طبيعة الاتهامات الموجهة".

وأضاف: "آمل أن يجرى التحقيق بسرعة... لن يكون هناك دائما أي تسامح في ما يتعلق بالتحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش".

ويواجه هوشيلد وهو مسؤول مخضرم في الأمم المتحدة من تشيلي العديد من الشكاوى من النساء اللائي عملن معه ويدعين تحرشه بهن وغير ذلك من السلوك غير اللائق خلال العامين الماضيين، وفقا لبوابة أخبار الأمم المتحدة "باس بلو"

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