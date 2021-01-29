البنتاجون: التوتر بين تايوان والصين يجب ألا يقود إلى «المواجهة»

جددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأكيد دعمها لحق تايوان في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى عدم وجود سبب يدعو لأن يقود التوتر بين تايوان والصين إلى "المواجهة" بينهما.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تأتي تصريحات المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في أول تعليق لمسؤولين عسكريين في إدارة الرئيس جو بايدن حول التوتر بين الصين وتايوان.وجاء تعليق البنتاجون عقب تصريحات مسؤولين صينيين في وقت سابق، شددوا فيها على أن استقلال تايوان "يعني الحرب".وتعد الصين تايوان إقليما تابعا لها، وأن حكومة تايوان تسير بالجزيرة نحو إعلان الاستقلال، غير أن الرئيسة التايوانية تساي-إينج وين قالت مرارا، إن بلادها "دولة مستقلة اسمها جمهورية الصين".