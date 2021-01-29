«رويترز» تحصى إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 101 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:الولايات المتحدة: 429661 وفاة، و25661892 إصابةالهند: 153847 - 10701193البرازيل: 220161 - 8996876روسيا: 71651 - 3793810بريطانيا: 103126 - 3743734فرنسا: 74456 - 3106859إسبانيا: 57291 - 2670102إيطاليا: 87381 - 2515507تركيا: 25476 - 2449839ألمانيا 52523 - 2170741وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها عالميا:27- العراق 12800- 59354134- المغرب 7314- 43518938- السعودية 6204- 36248840- الأردن 3801- 29139342- الإمارات 662- 20436943- لبنان 2553 - 289660وتعتمد الوكالة في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل دولة.