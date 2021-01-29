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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رويترز» تحصى إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:38 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 101 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:

الولايات المتحدة: 429661 وفاة، و25661892 إصابة

الهند: 153847 - 10701193

البرازيل: 220161 - 8996876

روسيا: 71651 - 3793810

بريطانيا: 103126 - 3743734

فرنسا: 74456 - 3106859

إسبانيا: 57291 - 2670102

إيطاليا: 87381 - 2515507

تركيا: 25476 - 2449839

ألمانيا 52523 - 2170741

وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها عالميا:

27- العراق 12800- 593541

34- المغرب 7314- 435189

38- السعودية 6204- 362488

40- الأردن 3801- 291393

42- الإمارات 662- 204369

43- لبنان 2553 - 289660

وتعتمد الوكالة في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل دولة.

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