ارتفاع سعر بيتكوين أكثر من 10%

أظهرت بيانات موقع CoinDesk الإعلامي المختص بالعملات الرقمية أن سعر عملة بيتكوين ارتفع بنسبة أكثر من 10% في مداولات اليوم.وكانت أكبر نسبة ارتفاع لسعر بيتكوين امس الخميس 10.04%، حيث وصل سعر العملة الرقمية إلى 33500 دولار.يذكر أن سعر بيتكوين شهد ارتفاعا ملموسا في الأشهر الأخيرة.وفي 8 يناير الجاري وصل إلى مستوى قياسي جديد له، حيث سجل أكثر من 41 ألف دولار.