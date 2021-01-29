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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أقارب الدكتور عبدالحليم محمود يتدخلون لحسم صراع العشيرة المحمدية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:40 ص
المحمدية
المحمدية
كتب : عمرو رشدى
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كشفت مصادر بالعشيرة المحمدية، أن الدكتور "شرين حلمي"، رئيس شركة فاركور للأدوية، لم يبد موافقة رسمية حتى الآن على أن يكون وصيًا على شيخ العشيرة المحمدية الجديد الطفل يوسف ولاء عصام زكي إبراهيم، رغم إجماع أغلب قيادات العشيرة عليه.

كما أعلن كبار رجال العشيرة المحمدية في الشرقية، متمثلين في أقارب وتلامذة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والوكيل المؤسس للعشيرة المحمدية، أنهم متوجهون غدًا لمسجد العشيرة لحسم الخلاف على زعامة الطريقة، ولديهم مقترحات مثل أن يكون العميد أشرف وهبي هو الوصي على الطفل يوسف ولاء.

كما أعلنوا رفضهم المطلق لما حدث مع محمد جلال، عضو مجلس العشيرة والطريقة المحمدية، وطالبوا القائمين الآن على الأمانة العامة للعشيرة المحمدية بتقديم اعتذار لائق له، وأن يقدم أحمد عويس استقالته من العشيرة إن لم يعتذر، كما أعلنوا أنه ستحدث جلسة صلح بين اللواء عبد الله الصاوي أمين عام العشيرة المحمدية الحالي ومحمد جلال.

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