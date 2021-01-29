شرطة الكابيتول تطالب بتسييج الكونجرس

طالب القائم بأعمال رئيس شرطة الكابيتول بواشنطن يوغاناندا بيتمان بإبقاء السياج حول مبنى البرلمان بشكل دائم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال إن "التوصية بتثبيت سياج دائم حول مبنى الكونجرس صدرت في عام 2006".واتخذت واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة في 6 يناير على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول عشية تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.ونشرت القوات الأمنية 25 ألف من مقاتلي الحرس الوطني في المدينة، وتم تحصين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول.