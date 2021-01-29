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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تعيد المئات من مواطنيها العالقين فى السعودية

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:30 ص
نيجيريا أجلت المئات
نيجيريا أجلت المئات من مواطنيها من السعودية
وكالات
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نقلت «رويترز» عن مصادرها أن نيجيريا أجلت المئات من مواطنيها من السعودية بعد أن تجاوزوا مدد الإقامة المبينة في تأشيراتهم وتقطعت بهم السبل.

وشوهد أول فوج من العائدين وهم يسيرون عبر المدرج بعدما هبطت طائرتهم في العاصمة أبوجا.

ودفعت البطالة المرتفعة والركود آلاف النيجيريين إلى البحث عن عمل في الخارج، لكن جائحة فيروس كورونا قلصت فرص العمل في الدول الأخرى، وأدت قيود السفر إلى تقطع السبل بالكثيرين منهم.

وفي تسجيل انتشر مؤخرًا، ظهر نيجيريون قالوا إنهم احتجزوا في مخيم بالسعودية لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما أعادت دول أخرى رعاياها العالقين في غضون أسبوعين أو نحو ذلك.

وأعلنت الحكومة النيجيرية مؤخرًا أنها تعمل مع السلطات السعودية لإعادة 802 نيجيري على متن رحلتين الخميس والجمعة.

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