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محافظات

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:00 ص
عنتيلة المحلة
عنتيلة المحلة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرت "الدستور"، مساء أمس الخميس، بثًا مباشرًا مع زوج السيدة الذي أعلن زوجها انه عثر على فيديوهات جنسية لها والمعروفة إعلاميًا باسم "عنتيلة المحلة"، حيث أعلن الزوج عن العثور على فلاشة تحتوي على أكثر من فيديو جنسي لها في أحضان عدد من الرجال، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الصور العارية لها وهي تستعرض نفسها أمام الكاميرا.

وأكد الزوج، إنه حصل على الفيديوهات بالصدفة بعد أن تركت المنزل زوجته خلال الفترة الأخيرة، خلال محاولته تغير "المرتبة"، حيث وجد آثار خياطة في المرتبة فتخيل أنها لسحر أو ما شابه وهم باستدعاء أحد لمساعدته؛ إلا أنه وجد كيس صغير وداخله فلاشة وعندما حاول تشغيلها وجدها تحتوي على أكثر من فيديو إباحي لزوجته وصور عارية وهي تعرض نفسها فيها.

وأضاف الزوج، أن حياتهما الزوجية كانت أشبه بالجحيم وتغيرت حياتهما مؤخرًا وأصبحت زوجته تختلق المشاكل على أقل الأسباب، مع العلم أنها كانت تعيش حياة مرفهة، لافتًا إلى أنه تزوج منها منذ 3 سنوات وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها بمنطقة سكة طنطا بدائرة ثان المحلة الكبرى، للضغط عليه لتلبية مطالبها ومحايلتها لتعود معه للمنزل، مشيرًا إلى أنه في أحد المرات أهداها سيارة لتعود.

وأوضح أن الزوجة في الفترة الأخيرة أقامت دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معًا قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدًا أنه أثناء رفع "المرتبة" وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة" داخل كيس، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين غيره وزوجته فى أحضانهم وتمارس الرزيلة معهم، الأمر الذي دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

وكان كريم عبدالهادي المحامي، وكيل الزوج "محمد. ا" قد حرر محضرا يحمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، يتهم فيه زوجته وتدعى "إيناس. أ"، 32 سنة، طبيبة بيطرية، بالزنا وممارسة الرذيلة بعد عثوره على مقاطع إباحية لها، ونفي نسب طفله البالغ من العمر عامين من زوجته، لشكه في نسب الطفل له.

وفتحت نيابة ثان المحلة الكبرى، تحقيقات في البلاغ المقدم من الزوج، وطالب الزوج بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه، واتهامه لزوجته بالزنا.

ومن المنتظر أن تبث "الدستور" اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا مع محام الزوجة المتهمة، والذي أكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كلام الزوج محض إفتراء وانه سيقاضي كل من يخوض في شرف موكلته.

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