على جمعة: الصلاة على النبى فيها راحة النفس وبركة الرزق

أكد الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على ضرورة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.وقال: «أكثروا من الصلاة على إمام المرسلين، قائد الْغُر الْمُحَجَّلِين، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك باب سوى باب النبى المصطفى والحبيب المجتبى لله رب العالمين».وأوضح أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج الصلاة في كل الأوقات، وتتأكد في مواطن منها: يوم الجمعة وليلتها، وعند الصباح، وعند المساء، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، وعند إجابة المؤذن، وعند الدعاء وبعده، وعند السعي بين الصفا والمروة، وعند اجتماع القوم وتفرقهم، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر، وعند القيام من النوم، وعقب ختم القرآن، وعند الهم والشدائد، وطلب المغفرة، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ، وإلقاء الدرس، وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح".وأضاف: "أنه في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي نور الطريق، وهي راحة النفس وطمأنينة البال وبركة الرزق، نسأل الله أن لا يحرمنا منها وأن ينفعنا بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم".