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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمليات القابضة للمياه: انتشار المعدات تحسبا لسقوط أمطار بالقاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:20 ص
أمطار
أمطار
محمد إبراهيم
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نشرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى معداتها على المحاور الرئيسية ومطالع الكبارى؛ تحسبًا لسقوط أمطار وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتى تشير إلى توقعات بسقوط أمطار فجرا على القاهرة.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى، برفع درجة الاستعداد القصوى، فى إطار متابعة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المستمرة عبر غرفة عمليات وطوارئ الشركة القابضة.

وأشار إلى استمرار تمركز المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة بجميع القطاعات، لحين انتهاء موجة الطقس السيء.

وأوضح أن الشركة دفعت باكثر من 100 معدة وبدالة وسيارات كسح المياه، وتم تمركزها وفقا لخطة الانتشار والتمركز المعدة سلفا، والتى ضمت عدد من المحاور الرئيسية منها، (طريق الاوتوستراد، المنصة، كوبرى المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، قصر البارون، صلاح سالم، الفنجرى).

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