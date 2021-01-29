رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:06 ص
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
وكالات
طباعة
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كلف زيلينسكي الحكومة وجهاز الأمن والبنك المركزي بضمان تطبيق العقوبات ومتابعة مدى فاعليتها، كما كلف وزارة الخارجية بأن تبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهذا القرار.

ولم يتم نشر قائمة بأسماء الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الأوكرانية.

وتأتي العقوبات الجديدة في توسيع لتلك المفروضة بقرار من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني صدر في 14 ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الروسية قد ردت على هذا القرار، ونشرت قائمة بأسماء 849 من الأفراد والكيانات في أوكرانيا شملتها عقوبات موسكو.

موضوعات متعلقة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

بيع لوحة لبوتيشيلى بمبلغ 80 مليون دولار فى مزاد عبر الإنترنت

وفاة الممثلة الأمريكية سيسلى تايسون عن 96 عامًا

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى