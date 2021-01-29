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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تخصص يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا هجوم مسجد كيبيك

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:21 ص
هجوم مسجد كيبيك
هجوم مسجد كيبيك
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أعلن وزير التراث الكندي ستيفن جيلبولت عزم الحكومة الكندية على تخصيص يوم 29 يناير يوما وطنيا لإحياء ذكرى الهجوم على مسجد مدينة كيبيك والعمل ضد الإسلاموفوبيا، لتكريم الضحايا والتعبير عن التضامن مع الناجين من تلك المأساة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى 29 يناير عام 2017، حين اقتحم ألكسندر بيسونيتي ليلا مركز كيبيك الثقافي الإسلامي وأطلق النار على المصلين؛ ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بينهم شخص أصيب بالشلل.

وقال الوزير جيلبولت: "تذكرنا هذه المأساة بالحاجة الملحة للوقوف ضد هذه الأعمال البغيضة والراديكالية عبر الإنترنت. وتعتزم حكومتنا تقديم لوائح جديدة لمطالبة المنصات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني والبغيض قبل أن يتسبب في مزيد من الأذى والأضرار، وذلك من خلال مثل تلك الإجراءات التي تجعل كندا دولة أكثر أمنا وأمانا".

من جانبه، قال وزير التنوع والشمول والشباب برديش شاجر: "أشارك الكنديين المسلمين - في الواقع جميع الكنديين - في التحدث علنا ضد الكراهية التي تغذي الإسلاموفوبيا. عندما نواجه الخوف وعدم التسامح، فلنكن جميعا أقوياء ومتحدون. سيسمح لنا هذا اليوم الوطني لإحياء الذكرى والعمل ضد الإسلاموفوبيا، ليس فقط بنسيان هذا الحدث المأساوي، ولكن أيضا لمواصلة جهودنا لجعل هذا البلد أكثر انفتاحا وشمولية".

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