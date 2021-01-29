أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29-1-2021
الجمعة 29/يناير/2021 - 04:42 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29-1-2021، خاصٍة سعر الحديد والأسمنت وفقًا للسوق المحلي المصري.
و علي المستوي المحلي، تواصل أسعار مواد البناء استقرارها اليوم الجمعة في الأسواق المحلية المصرية، وذلك بالرغم من إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة،وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
علي المستوي العالمي، هناك تراجع كبير في سعر الحديد عالميا بما يوازي نحو 1000 جنيه وانه من المقرر ان تتراجع الاسعار علي المستوي المحلي خلال الأسابيع المقبلة.
وتشهد أسعار الحديد استقرار كبير وذلك بعد أن سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع،و سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.
وتتراوح أسعار الاسمنت بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن.
أسعار الجبس
وجاءت أسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيها للطن.
وسجل سعر الرمل اليوم استقرار ملحوظ حيث يأتي سعره بين 60-100 جنيه للمتر.
وتتراوح أسعار الطوب وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
وتختلف أسعار الحديد من الوقت لأخر وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.
و علي المستوي المحلي، تواصل أسعار مواد البناء استقرارها اليوم الجمعة في الأسواق المحلية المصرية، وذلك بالرغم من إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة،وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
علي المستوي العالمي، هناك تراجع كبير في سعر الحديد عالميا بما يوازي نحو 1000 جنيه وانه من المقرر ان تتراجع الاسعار علي المستوي المحلي خلال الأسابيع المقبلة.
أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29-1-2021
سعر الحديد
وتشهد أسعار الحديد استقرار كبير وذلك بعد أن سجلت 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع،و سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.
أسعار الأسمنت
وتتراوح أسعار الاسمنت بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن.
أسعار الجبس
وجاءت أسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيها للطن.
أسعار الرمل
وسجل سعر الرمل اليوم استقرار ملحوظ حيث يأتي سعره بين 60-100 جنيه للمتر.
أسعار الطوب
وتتراوح أسعار الطوب وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
وتختلف أسعار الحديد من الوقت لأخر وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.