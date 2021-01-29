تونس: مستعدون لدعم المبعوث الأممى الجديد بليبيا

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحد السفير طارق الأدب، مساء الخميس: «إن بلاده مستعدة لدعم المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، من أجل تحقيق الاستقرار وخروج ليبيا من أزمتها».وأضاف ممثل تونس، في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن للاستماع إلى إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز الأخيرة قبل تسلم المبعوث الجديد المهمة الشهر المقبل: «نثمن ما أقره من ملتقى الحوار الليبي في تونس من قرارات إيجابية وتخدم مسيرة الاستقرار».ولفت إلى أن بلاده تؤكد على ضرورة التزام الأطراف بموعد الانتخابات العامة، موضحًا أن تونس تحث جميع الأطراف الدولية والإقليمية على إنجاح الاستحقاق الوطني.وكانت ويليامز قالت في إحاطتها: «ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة»، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ موقف لحل كل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد، دعمًا للحكومة الجديدة.وأبرزت المبعوثة الأممية، أن اتفاق وقف النار لا يزال قائمًا، وفقًا لما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بين قوات حكومة الوفاق، والجيش الوطني.وأوضحت أنها ستتوجه إلى جنيف غدًا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية، متوقعة «نتائج كبيرة ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع».