حقيقة إهانة 3 محامين داخل قسم شرطة مطروح
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:09 ص
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
علمت "الدستور" بعدم صحة تعرض ثلاثة من المحامين للإهانة أثناء تواجدهم بقسم شرطة مطروح.
وبالبحث فى الواقعة اتضح أنه أثناء انقطاع الكهرباء عن القسم تم إخلاؤه لتنفيذ إجراءات التأمين المتبعة، إلا أن المحامين المشار إليهم اعترضوا على تلك الإجراءات وقاموا بالتعدى بالسب على العاملين بالقسم، وفقًا لما أكده شاهد الواقعة أمام النيابة العامة الذى كان متواجدًا بالقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالبحث فى الواقعة اتضح أنه أثناء انقطاع الكهرباء عن القسم تم إخلاؤه لتنفيذ إجراءات التأمين المتبعة، إلا أن المحامين المشار إليهم اعترضوا على تلك الإجراءات وقاموا بالتعدى بالسب على العاملين بالقسم، وفقًا لما أكده شاهد الواقعة أمام النيابة العامة الذى كان متواجدًا بالقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.