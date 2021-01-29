البنتاجون يعلق على سرقة نظام بانتسير روسى الصنع فى ليبيا

أكدت المتحدثة باسم "البنتاجون" جيسيكا مكنولتي أن الوزارة على علم بما نشرته صحيفة "تايمز" حول سرقة منظومة "بانتسير- سي 1" للدفاع الجوي روسية الصنع في ليبيا، ونقلها للقوات الأمريكية.وقالت: "نحن على علم بما نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية"، دون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية يمكنها تقديم المزيد من البيانات حول سياسة واشنطن تجاه ليبيا".ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية مقالا يزعم أن "منظومة "بانتسير"، سرقت أثناء القتال في ليبيا، وتم تسليمها سرًا إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا".وحسب مصادر الصحيفة، "اشترت الإمارات هذه المنظومات من روسيا، ثم سلمت بعضها للجيش الوطني الليبي".ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الروسي على هذه الأنباء.