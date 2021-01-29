ليبيا.. مقتل اثنين فى انفجار داخل مقر للدعم المركزى طرابلس

قتل شخصان تابعان لقوة الدعم التابعة لداخلية حكومة الوفاق الليبية؛ إثر انفجارًا وقع داخل مقر مكتب سوق امسيحل للدعم المركزي بالعاصمة الليبية طرابلس.ونقل موقع "أخبار ليبيا 24"، عن مصدر مطلع، قوله: " إنه لم يتم تحديد أسباب الانفجار. قد يكون نتيجة قذيفة من مخلفات الحرب إلا أنه لم يتم التأكيد بعد".يشار إلى أنه في 20 يناير الجاري، وقع في الأكاديمية البحرية في جنزور انفجار قويا، أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.