البيت الأبيض: واشنطن غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحفى بيرل

عبر البيت الأبيض عن غضبه البالغ إزاء قرار المحكمة العليا في باكستان إطلاق سراح ارهابي أدين بقطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي القرار بأنه "إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان".وكانت لجنة من ثلاثة قضاة قد أصدرت حكما بتبرئة أحمد عمر سعيد شيخ المتهم الرئيسي في خطف وقتل بيرل الصحفي في "وول ستريت جورنال" عام 2002.وقضت المحكمة العليا في باكستان اليوم بإطلاق سراح أربعة متهمين بقتل الصحفي.وكان بيرل مديرا لمكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في جنوب آسيا، عندما اختطف وذبح أثناء إعداده تحقيقا صحفيا حول جماعات ارهابية في باكستان.وأدين إرهابي بريطاني المولد بتخطيط جريمة القتل بالاشتراك مع ثلاثة آخرين، لكن المحكمة العليا في باكستان أيدت حكما بتبرئة المتهمين.وقال محامي الضحية إن عائلة بيرل "في صدمة تامة"، واصفا قرار المحكمة بأنه "استخفاف بالعدالة".وقال مسئولون أمريكيون إنهم سيحاولون الشروع في إجراءات قانونية ضد عمر سعيد شيخ المعروف بالشيخ عمر، والمتهم بقتل بيرل لمحاكمته في الولايات المتحدة.