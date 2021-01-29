«الناتو» يرحب بدخول مدمرة «بورتر» الأمريكية البحر الأسود

رحبت الناطقة باسم الناتو أوانا لونغيسكو بدخول المدمرة الأمريكية "بورتر" إلى البحر الأسود، مؤكدة أن خطوات الحلف تأتي على خلفية "الحشد العسكري الروسي المستمر" في المنطقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت: "ردا على الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا والحشد العسكري المستمر في البحر الأسود، زاد الحلف من وجوده الدفاعي في المنطقة، ولا يزال ملتزما بالمطلق بضمان أمن البحر الأسود".وأضافت: "البحر الأسود يشكل أهمية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي".وأشارت لونغيسكو إلى 3 دول حليفة هي بلغاريا ورومانيا وتركيا تطل على البحر الأسود، وجورجيا وأوكرانيا شريكتي الحلف.وأكد الحلف أن حاملة الطائرات "يو إس إس بورتر" دخلت البحر الأسود للمشاركة في "عمليات أمنية بحرية روتينية وتدريب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة".وأشار إلى أن "بورتر" هي ثالث سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تدخل البحر الأسود في الأيام الأخيرة، بعد المدمرة "دونالد كوك"، وسفينة "يو إس إن إس لارامي" للإمداد".بدوره، أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، أن أسطول البحر الأسود يتابع مدمرة "بورتر" الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود.وقال المركز إن "القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات "بورتر" التي دخلت مياه البحر الأسود في الساعة السابعة من مساء 28 يناير الجاري".