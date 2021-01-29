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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيلوسى»: تعزيز أمن الكونجرس ضرورة ضد «عدو الداخل»

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:50 ص
بيلوسى
بيلوسى
وكالات
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن أعضاء الكونجرس سيحتاجون على الأرجح لزيادة التمويل لإجراءات الأمن؛ لأن العدو موجود داخل المجلس.

وأضافت: «من المرجح أننا سنكون بحاجة إلى تعزز أمن الأعضاء عندما يكون العدو داخل مجلس النواب»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وتابعت: «هذا يعني أن لدينا أعضاء في الكونجرس يريدون حمل أسلحة داخله، ويهددون باستخدام العنف ضد أعضاء آخرين».

ويشعر بعض المشرعين بالغضب إزاء الإجراءات الأمنية المكثفة، مثل نصب جهاز للكشف عن المعادن يمر من خلاله الأعضاء بمجلس النواب.

وفي الأسبوع الماضي، عثر على مسدس بحوزة النائب الجمهوري أندي هاريس أثناء دخوله إلى مجلس النواب.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي تحذيرات حول تزايد التهديدات من دون الإشارة لتهديدات محددة، لكنها أشارت إلى أن بعض «المتطرفين الداخليين الذين يميلون للعنف» قد يجدون في حادث الكابيتول مصدر إلهام وتشجيع.

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