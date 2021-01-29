بالأسماء.. تسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم طعام منزلي فاسد "أرز وخضار"، منذ قليل، بناحية سلامون دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بتسمم 9 أشخاص بينهم أطفال عقب تناولهم طعام منزلي فاسد "أرز وخضار" بناحية سلامون.تبين إصابة كلًا من: الطفل مصطفى خالد خضيري، 9 أعوام، وشقيقه الطفل "عمرو" 7 أعوام، وشقيقه الطفل "محمد" 5 أعوام، والطفل محمد علاء الدين إبراهيم، 4أعوام، وشقيقه الطفل يحيى علاء الدين إبراهيم، عامين، وشقيقته الطفلة "رونزي" عامين، وشيماء بدار فهمي، 35 عامًا، ربة منزل، وشقيقتها "شيرين" 30 عامًا، ربة منزل، وسهير جاد الكريم عبد العال، 55 عامًا.جرى نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.