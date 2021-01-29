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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النفط الليبية» تعلن استئناف الإنتاج فى حقل الفارغ

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:57 ص
النفط
النفط
وكالات
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أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، بعد عام تقريبًا على تعليق الإنتاج بسبب إغلاق الموانئ النفطية في يناير 2020.

و قالت المؤسسة: «إن شركة الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 13:30 من ظهر اليوم، بعد أن اضطرت خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إغلاق الموانئ النفطية»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأفادت بأنه بعد رفع القوة القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل.

وأكدت أنه بعد التوصل إلى اتفاق بوشر في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية، وتمت اليوم إعادة التشغيل بنجاح.

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