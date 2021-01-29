الحقيقة الكاملة لاتهام ضابط بالنصب على فيسبوك

رد مصدر أمنى على المنشور المتداول عبر "فيس بوك" متضمنًا صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق (أن الصورة خاصة بأحد الضباط، وقيامه بالنصب على الموقع والتحصل منه على مبالغ مالية نظير تسهيل خدمات غير قانونية له).وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره بالصفحة المشار إليها وتعرض صاحب الشكوى لعملية نصب من أحد الأشخاص تم تحديده واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.