المغرب.. الحكم بالسجن سنة على الناشط معطى منجب

قضت محكمة مغربية بالسجن عاما واحدا مع النفاذ للكاتب البارز والناشط الحقوقي معطي منجب، بعد إدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود لعام 2015.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط هذا الحكم في غياب منجب ودفاعه، حسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي، مؤكدا أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم.وانتقد منجب وهو مؤرخ وكاتب صحفي سجل المغرب في حرية التعبير وحقوق الإنسان.وطالبت منظمات أهلية محلية ودولية بالإفراج عنه ووصفت احتجازه بأنه "انتهاك لحقوقه المدنية".واعتبرت منظمة العفو الدولية منجب "أحدث ضحية للحملة التي تشنها الحكومة لإسكات المنتقدين"، فيما ردت الرباط بأن الاعتقال جاء "في قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بطبيعة آرائه أو وجهات نظره".