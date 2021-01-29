رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا.. توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق يانوكوفيتش

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:04 ص
يانوكوفيتش
يانوكوفيتش
وكالات
طباعة
وجه مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا تهمة الخيانة العظمى للرئيس الأسبق للبلاد فيكتور يانوكوفيتش اللاجئ إلى روسيا، في قضية جنائية جديدة ضده.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أشار المكتب إلى أن التهمة وجهت بسبب توقيع يانوكوفيتش على اتفاقية حول تمديد مرابطة الأسطول الروسي في القرم عام 2010.

وكانت الاتفاقية التي أطلق عليها اتفاقية خاركوف، تنص على تمديد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم 25 عاما مقابل تخفيض سعر الغاز الروسي لأوكرانيا 30%.

واعتبرت السلطات الأوكرانية أن الاتفاقية ألحقت ضررا بالسيادة الأوكرانية ووحدة أراضي البلاد، وأمن الدولة وأمن اقتصادها، حيث أدى عقد الاتفاقية إلى "زيادة عدد القوات الروسية على أراضي أوكرانيا بدلا من تقليصه والتحضير لانسحابها".

يذكر أن يانوكوفيتش تمت الإطاحة به عام 2014 حيث أدين في أوكرانيا غيابيا بتهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى "شن حرب عدوانية والمساعدة في التخطيط لها والتحضير لها" في قضية متعلقة بالنزاع المسلح شرق أوكرانيا.

وصدر بحقه حكم بالسجن 13 سنة فيما أنكر يانوكوفيتش التهم الموجهة إليه، معتبرا الحكم "غير شرعي".

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بيع لوحة لبوتيشيلى بمبلغ 80 مليون دولار فى مزاد عبر الإنترنت

وفاة الممثلة الأمريكية سيسلى تايسون عن 96 عامًا

ليفربول يستعيد الانتصارات فى الدورى الإنجليزى بالفوز على توتنهام 3-1

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى