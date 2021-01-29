«العشيرة المحمدية».. تستقر على تنصيب رئيس «فاركور» وصيًا على الطفل يوسف إبراهيم

كشفت مصادر بالطرق الصوفية عن ترحيب كبار رجال العشيرة المحمدية الصوفية بنسبة كبيرة على تنصيب الطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم شيخًا للطريقة للمحمدية الشاذلي، على أن يكون الدكتور شيرين حلمي، رجل الأعمال الشهير ورئيس مجلس إدارة فاركو للأدوية هو الوصي عليه.وتابعت "المصادر": أنه نظرًا لأن الدكتور شيرين حلمي من أهم رجال العشيرة المحمدية ويتمتع بقبول وسمعة طيبة بين كافة الأوساط وليس لديه أي مطامع في الشيخة، وقد ارتضي بهذا الحل الكثير من أبناء العشيرة المحمدية لرأب الصدع وللحفاظ على الطريقة من الانهيار.واقترح هذا الحل العديد من كبار حكماء الصوفية في مصر كحل وسط على أن يتعهد الدكتور شيرين بتوجيه وتعليم وتربية الشيخ يوسف تربية صوفية علمية متطورة حتى يبلغ أشده ويصبح شيخا بدون وصي عند بلوغه السن القانوني.