ليفربول يستعيد الانتصارات فى الدورى الإنجليزى بالفوز على توتنهام 3-1

استعاد ليفربول ذاكرة الانتصارات في الدوري الانجليزي بعد الفوز على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما باستاد توتنهام في ختام الجولة العشرين من المسابقة.سجل ثلاثية ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 45، وأرنولد في الدقيقة 47، وساديو ماني في الدقيقة 65، بينما أحرز هدف توتنهام الوحيد اللاعب أميل هوبيرج في الدقيقة 49، وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة وقدم أداءً مميزًا ونجح في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 56 ألغاه الفار بسبب لمسة يد على زميله فيرمينو.وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.