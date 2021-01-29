الاتحاد الأفريقى: توفير 400 مليون جرعة لقاح إضافية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي اعتزامه توفير 400 مليون جرعة لقاح إضافية للتطعيم ضد فيروس كوروبا في الدول الأعضاء بالاتحاد.وقال مدير المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض جون إنكينجاسونج - في مؤتمر صحفي- إنه تم الاتفاق مع معهد المصل في الهند على توفير أربعمائة مليون جرعة لقاح إضافية للتطعيم ضد فيروس كورونا.وتابع: «إننا إذا قمنا بإضافة هذه الجرعات إلى تلك السابق الإعلان عنها والتي تبلغ 270 مليون جرعة، فإنني أعتقد أننا بدأنا نحرز تقدمًا طيبًا جدًا».وأضاف: «إن مصر والمغرب وجزر سيشل وغينيا بدأت عمليات التطعيم، بينما أعلنت موريشيوس عن بدء حملة التطعيم، خلال الأسبوع الحالي».يذكر أن معظم الدول الأفريقية لم تبدأ عمليات التطعيم لسكانها؛ بسبب افتقارها إلى الأموال اللازمة لشراء جرعات التطعيم.وكان الاتحاد الأفريقى أعلن - منتصف يناير الجاري - أنه سيتم توفير ما لا يقل عن 50 مليون جرعة لقاح خلال الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو القادمين.وأشار مدير المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض إلى أنه سيتم توفير الجرعات المتبقية خلال العام الحالي والعام القادم، وأن أفريقيا ستحتاج إلى 1.5 مليار جرعة لقاح لتطعيم 60% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وأن توفير تلك الجرعات يتكلف ما يتراوح من سبعة مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.