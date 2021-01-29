هانى الحسينى قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة

يتلو الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون قرآن الجمعة، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، والذي تنقله الإذاعات المصرية، والقناة الأولى والمصرية وقنوات المتحدة الفضائية.واشتهر الحسيني بالتلاوة في المناسبات الرسمية للدولة، فهو إمام مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وعضو نقابة القراء المصريين وعضو مقرأة بوزارة الأوقاف، وهو قارئ معتمد بالإذاعة المصرية منذ عام 2010.من جانبها، كثفت مديريات وزارة الأوقاف أمس الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء دليل على وعي الإنسان بالمخاطر، وحب الوطن، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة.