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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتعهد بمساعدة العراق على تنفيذ إصلاحات اقتصادية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:25 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، بمواصلة العمل مع العراق لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه في ظل جائحة كورونا.

كما أكد، في أول اتصال هاتفي بنظيره العراقي فؤاد حسين، على مساعدة بغداد فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية وتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق بما فيه مصلحة البلدين.

وقدم الوزير الأمريكي - لنظيره العراقي - تعازيه بخصوص الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في بغداد والذي تبناه تنظيم " داعش " الإرهابي.

وناقش بلينكن - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - متابعة الحوار الاستراتيجي، وأكدا مجددا على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وشجع بلينكن وزير الخارجية والحكومة العراقية على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي، "من أجل دولة أكثر إنصافا وعدلا".

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