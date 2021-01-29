لمدة شهر.. «التموين» تعلن بدء الأكازيون الشتوى اعتبارًا من 7 فبراير

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري حصلت "الدستور" على نسخة منه رقم "16" لسنة 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر.القرار تضمن أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.