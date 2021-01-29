رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمدة شهر.. «التموين» تعلن بدء الأكازيون الشتوى اعتبارًا من 7 فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:22 ص
الأكازيون الشتوى
الأكازيون الشتوى
نرمين محمود الدهان
طباعة
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري حصلت "الدستور" على نسخة منه رقم "16" لسنة 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر.

القرار تضمن أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن على الجهات المشاركة في الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
لمدة شهر.. «التموين» تعلن بدء الأكازيون الشتوى اعتبارًا من 7 فبراير
لمدة شهر.. «التموين» تعلن بدء الأكازيون الشتوى اعتبارًا من 7 فبراير

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

زوج «عنتيلة المحلة»: عثرت على فيديوهات إباحية لها بـ«الصدفة»

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

بيع لوحة لبوتيشيلى بمبلغ 80 مليون دولار فى مزاد عبر الإنترنت

وفاة الممثلة الأمريكية سيسلى تايسون عن 96 عامًا

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى