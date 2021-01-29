وزير الأوقاف خطيب الجمعة بمسجد الشرطة.. اليوم

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الشرطة، تحت عنوان "التضحية في سبيل الوطن"، يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام.وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.وأضاف وزير الأوقاف أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني، وقد قالو إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته، فانظر إلى مدى ولائه لوطنه، وحسن انتمائه له، وحنينه إليه، وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء.