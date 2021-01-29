المترو: عودة الحركة لطبيعتها بالخطوط الثلاثة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين، بعد تصاعد أدخنة بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة، مما أدى الى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب.وانتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص أسباب تصاعد الأدخنة، وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة، مما تسبب دخول الأدخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة بالرصيف اتجاه الجيزة، وتم تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصالات وسحب جميع الدخان خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي.وأكدت الشركة أن حركة القطارات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.